Останнім часом у місті почастішали розмови про можливе підвищення тарифів на газ у Дніпрі, тож розповідаємо про це детальніше.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі стало темою, що активно обговорюється і в соцмережах, і в побуті, повідомляє Politeka.

Люди нервують, адже кожна копійка зараз має значення. Проте Міністерство енергетики заспокоює, що підвищення тарифів на газ у Дніпрі поки не відбудеться.

У Кабінеті Міністрів це питання не стоїть на порядку денному. Всі повідомлення про зростання цін назвали фейковими і такими, що лише розхитують суспільну ситуацію.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що після завершення опалювального сезону підвищення тарифів на газ у Дніпрі не відбудеться. За його словами, уряд не розглядає варіантів перегляду розцінок на комунальні послуги. Обговорень із цього приводу наразі не ведеться.

У компанії «Нафтогаз», яка постачає блакитне паливо майже всім побутовим споживачам, повідомили про невелику знижку для клієнтів. Ті, хто сплачуватиме рахунки вчасно, до 15 числа кожного місяця, отримають мінус один відсоток у наступному періоді.

Умовою є використання офіційного онлайн-сервісу для оплати. Хоч це й не кардинальна економія, але в нинішніх реаліях навіть такий бонус може бути доречним. Зараз вартість палива становить 7 гривень 96 копійок за кубометр. Ті ж, хто користується послугами Yasno та ETG у нашому регіоні - платять 8,46 та 9,97 гривень в місяць відповідно.

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