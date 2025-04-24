В последнее время в городе участились разговоры о возможном повышении тарифов на газ в Днепре, так что рассказываем об этом подробнее.

Повышение тарифов на газ в Днепре стало активно обсуждаемой темой и в соцсетях, и в быту, сообщает Politeka.

Люди нервничают, ведь каждая копейка сейчас имеет значение. Однако Министерство энергетики успокаивает, что повышение тарифов на газ в Днепре пока не произойдет.

В Кабинете Министров этот вопрос не стоит в повестке дня. Все сообщения о росте цен назвали фейковыми и лишь расшатывающими общественную ситуацию.

Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что после завершения отопительного сезона повышение тарифов на газ в Днепре не состоится.

В компании «Нефтегаз», которая поставляет голубое топливо почти всем бытовым потребителям, сообщили о небольшой скидке для клиентов. Те, кто будет платить счета в срок, до 15 числа каждого месяца, получат минус один процент в следующем периоде.

Условием использования официального онлайн-сервиса для оплаты. Хоть это и не кардинальная экономия, но в нынешних реалиях даже такой бонус может быть уместен. Сейчас стоимость топлива составляет 7 гривен 96 копеек за кубометр. Те же, кто пользуется услугами Yasno и ETG в нашем регионе – платят 8,46 и 9,97 гривен в месяц соответственно.

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