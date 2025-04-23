Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі постійно оновлюється та додаються нові місця

Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі можна тепер знайти завдяки спеціальному додатку, який створили волонтери української ІТ-спільноти, повідомляє Politeka.net.

Сервіс Шелтер дозволяє власникам житла розміщувати оголошення з докладною інформацією про умови проживання, а ВПО — знаходити тимчасовий прихисток. Наразі доступно понад тисячі активних місць, де пропонують дах над головою.

Також працює цілодобова гаряча лінія 0 (800) 33 22 38, де понад волонтери-оператори допомагають людям, які не мають змоги скористатися сайтом — зокрема, літнім людям або тим, хто перебуває в дорозі без доступу до інтернету.

Безкоштовне житло для переселенців в Дніпрі постійно оновлюється та додаються нові місця. Важливою перевагою сервісу є перевірка актуальності оголошень: оператори регулярно телефонують до хостів, уточнюючи наявність вільних місць, а також надсилають SMS-нагадування для самостійного оновлення інформації.

Окрім цього, користувачі можуть залишити відгуки або скарги на гостей чи господарів — усі звернення уважно розглядаються волонтерами, щоб унеможливити шахрайство. Наприклад, було кілька випадків, коли псевдогосподарі вимагали передоплату — таких зловмисників оперативно виявили та заблокували.

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