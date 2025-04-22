Уряд вирішив, чи чекати підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі в травні.

Питання підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі хвилює багатьох містян, тому варто знати, чого чекати з травня, повідомляє Politeka.net.

З 1 травня ціни на електроенергію та газ для населення залишаються без змін. Так, вартість електроенергії для побутових споживачів і надалі становитиме 4,32 грн за кВт-год. Хоча попередній термін дії тарифу був встановлений до кінця квітня, влада запевняє: підвищення найближчим часом не планується.

Втім, деякі зміни все ж відбулися. З 1 травня скасовано пільговий тариф для споживачів, які опалюють свої помешкання електроенергією. Раніше для них діяла знижена ставка — 2,64 грн за кВт-год (у межах 2000 кВт-год на місяць), тепер ця пільга втратила чинність, і вартість електроенергії для цієї категорії користувачів також становить 4,32 грн за кВт-год.

Ціна на природний газ для українців також залишається стабільною — 7,96 грн за кубометр. Постачання за цим фіксованою вартістю забезпечує компанія «Нафтогаз», яка обслуговує більшість побутових споживачів. Уряд подовжив дію цього тарифу до 31 жовтня 2025 року.

Уряд також підкреслює: зростання не передбачається щонайменше до завершення війни, а також упродовж шести місяців після скасування воєнного стану.

Зараз діє мораторій підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі та інших регіонах. Однак ближче до осені або восени вартість може зрости.

Всі складові вартості на централізоване водопостачання та водовідведення для побутових споживачів ростуть, а самі тарифи на сьогоднішній день залишається на рівні 70% від економічно обґрунтованого.

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