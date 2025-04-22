Правительство решило, ожидать ли повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре в мае.

Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре волнует многих горожан, поэтому следует знать, чего ждать с мая, сообщает Politeka.net.

С 1 мая цены на электроэнергию и газ для населения остаются без изменений. Так, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей и в дальнейшем будет составлять 4,32 грн за кВт-час.

Впрочем, некоторые изменения все же произошли. С 1 мая отменен льготный для потребителей, которые отапливают свои жилища электроэнергией. Ранее для них действовала пониженная ставка — 2,64 грн за кВт-ч (в пределах 2000 кВт-ч в месяц), теперь эта льгота утратила силу, и стоимость электроэнергии для этой категории пользователей также составляет 4,32 грн за кВт-ч.

Цена на природный газ для украинцев также остается стабильной – 7,96 грн за кубометр. Снабжение по этому фиксированной стоимости обеспечивает компания «Нафтогаз», обслуживающая большинство бытовых потребителей. Правительство продлило его действие до 31 октября 2025 года.

Правительство также подчеркивает: рост не предполагается как минимум до завершения войны, а также в течение шести месяцев после отмены военного положения.

Сейчас действует мораторий по повышению тарифов на коммунальные услуги в Днепре и других регионах. Однако ближе к осени или осенью стоимость может увеличиться.

Все составляющие стоимости на централизованное водоснабжение и водоотвод для бытовых потребителей растут, а сами цены на сегодняшний день остаются на уровне 70% экономически обоснованного.

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