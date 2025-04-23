Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре можно теперь найти благодаря специальному приложению, созданному волонтерами украинского ИТ-сообщества, сообщает Politeka.net.
Сервис Шелтер позволяет владельцам жилья размещать объявления с подробной информацией об условиях проживания, а ВПЛ – находить временное убежище. В настоящее время доступно более тысячи активных мест, где предлагают крышу над головой.
Также работает круглосуточная горячая линия 0 (800) 33 22 38 , где сверх волонтеров-операторов помогают людям, не имеющим возможности воспользоваться сайтом — в частности, пожилым людям или находящимся в пути без доступа к интернету.
Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре постоянно обновляется и добавляются новые места. Важным преимуществом сервиса является проверка актуальности объявлений: операторы регулярно звонят по телефону к хостам, уточняя наличие свободных мест, а также посылают SMS-напоминания для самостоятельного обновления информации.
Кроме того, пользователи могут оставить отзывы или жалобы на гостей или хозяев — все обращения внимательно рассматриваются волонтерами, чтобы исключить мошенничество. Например, было несколько случаев, когда псевдохозяева требовали предоплату таких злоумышленников оперативно обнаружили и заблокировали.
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