Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре постоянно обновляется и добавляются новые места.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре можно теперь найти благодаря специальному приложению, созданному волонтерами украинского ИТ-сообщества, сообщает Politeka.net.

Сервис Шелтер позволяет владельцам жилья размещать объявления с подробной информацией об условиях проживания, а ВПЛ – находить временное убежище. В настоящее время доступно более тысячи активных мест, где предлагают крышу над головой.

Также работает круглосуточная горячая линия 0 (800) 33 22 38 , где сверх волонтеров-операторов помогают людям, не имеющим возможности воспользоваться сайтом — в частности, пожилым людям или находящимся в пути без доступа к интернету.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре постоянно обновляется и добавляются новые места. Важным преимуществом сервиса является проверка актуальности объявлений: операторы регулярно звонят по телефону к хостам, уточняя наличие свободных мест, а также посылают SMS-напоминания для самостоятельного обновления информации.

Кроме того, пользователи могут оставить отзывы или жалобы на гостей или хозяев — все обращения внимательно рассматриваются волонтерами, чтобы исключить мошенничество. Например, было несколько случаев, когда псевдохозяева требовали предоплату таких злоумышленников оперативно обнаружили и заблокировали.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.