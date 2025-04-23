Відключення газу в Одесі 24 квітня носить тимчасовий характер та стосується декількох вулиць

Компанія "Газмережі" повідомила про тимчасове відключення газу в Одесі 24 квітня, обмеження стосуватимуться лише окремих вулиць міста, передає Politeka.net.

Попередження з'явилося на офіційнному сайті філії ТОВ «Газмережі».

Відключення газу в Одесі 24 квітня станеться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску за адресою Французький бульвар, 54/1.

Уточнимо, що з 09:00 до 18:00 тимчасово буде припинено газопостачання для низки споживачів. Торкнеться наступних адрес:

Художника Федорова, № 28, 33, 35, 36, 38 – приватний сектор

Марії Демченко, № 1, 2в, 4, 4а, 6, 6в, 7, 8а, 8б, 8ж, 10, 13, 15/2, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23ае, 24, 24а, 25, 26, 28, 30–38 – приватні будинки

Гумільова Миколи, № 2, 14а/1 – приватний сектор

пров. Радісний, № 2 – приватний сектор

Академіка Вільямса, № 33, 35, 37, 38/2, 43ж, 43з, 43и, 43к – приватні будинки

Академіка Вільямса, 43а – ЖБК «Уют», топочна

Академіка Вільямса, 41 – багатоквартирний будинок

Саксаганського, 28

пров. Косой, 1

"Прохання до споживачів природного газу: перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати до зазначеного часу. Відновлення газопостачання буде проводитися працівниками Одеської філії Газмережі", - додали у повідомленні.

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