Отключение газа в Одессе 24 апреля носит временный характер и касается нескольких улиц.

Компания "Газсети" сообщила о временном отключении газа в Одессе 24 апреля, ограничения будут касаться только отдельных улиц города, передает Politeka.net.

Предупреждение появилось на официальном сайте филиала ООО "Газсети".

Отключение газа в Одессе 24 апреля произойдет в связи с проведением ремонтных работ по газопроводу среднего давления по адресу Французский бульвар, 54/1.

Уточним, что с 09:00 до 18:00 будет временно прекращено газоснабжение для ряда потребителей. Коснется следующих адресов:

Художника Федорова, № 28, 33, 35, 36, 38 – частный сектор

Марии Демченко, № 1, 2в, 4, 4а, 6, 6в, 7, 8а, 8б, 8ж, 10, 13, 15/2, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23аэ, 26, 24 30–38 – частные дома

Гумилева Николая, № 2, 14а/1 – частный сектор

пер. Радостный, № 2 – частный сектор

Академика Вильямса, № 33, 35, 37, 38/2, 43ж, 43з, 43и, 43к – частные дома

Академика Вильямса, 43а – ЖСК «Уют», топочная

Академика Вильямса, 41 – многоквартирный дом

Саксаганского, 28

пров. Косой, 1

"Просьба к потребителям природного газа: перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени. Восстановление газоснабжения будет производиться работниками Одесского филиала Газсети", - добавили в сообщении.

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