Останнім часом місцеві мешканці все частіше помічають, що подорожчання молочних продуктів у Харкові відбувається надто стрімко.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові вже відчутне на рівні щоденних покупок, і для багатьох родин це стає причиною перегляду своїх споживчих звичок, повідомляє Politeka.

Родорожчання молочних продуктів у Харкові найбільше торкнулося молока, сиру і вершкового масла, які значно додали в ціні. Про це свідчать оновлені дані аналітичного порталу «Мінфін», який відстежує вартість основних товарів у найбільших торговельних мережах.

Якщо ще кілька тижнів тому ситуація здавалася більш-менш стабільною, то зараз тенденція змінилася. Молоко Простонаше 1% у пакуванні 900 мілілітрів зросло до 52 гривні 42 копійок. Це на 32 копійки більше, ніж у березні. І хоча цифри здаються незначними, у масштабі щомісячного бюджету родини ця різниця відчувається.

До того ж вартість залежить від магазину. У Metro, наприклад, його можна придбати за трохи менше ніж 48, а в Megamarket воно вже обходиться майже у 58. В АТБ доведеться заплатити 47.90.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові також відбилося на сирі та маслі. Масло "Простонаше" з жирністю 9% у пачці 300 грамів піднявся майже на 3 гривні, до 96,35.

Вершкове «Селянське» 72,5% також не відстає. Його нова ціна - 117,25за 200 грамів. А «Яготинське» з жирністю 73% коштує вже понад 110, що теж вище березневого рівня. В АТБ цінники встановлені на рівні 86.2 та 124.30 гривень відповідно.

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