В последнее время местные жители все чаще отмечают, что подорожание молочных продуктов в Харькове происходит слишком стремительно.

Подорожание молочных продуктов в Харькове уже ощутимо на уровне ежедневных покупок, и для многих семей это становится причиной пересмотра потребительских привычек, сообщает Politeka.

Подорожание молочных продуктов в Харькове больше всего коснулось молока, сыра и сливочного масла, которые значительно прибавили в цене. Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитического портала Минфин, который отслеживает стоимость основных товаров в крупнейших торговых сетях.

Если еще несколько недель назад ситуация казалась более-менее стабильной, сейчас тенденция изменилась. Молоко Просто наше 1% в упаковке 900 миллилитров выросло до 52 гривен 42 копеек. Это на 32 копейки больше, чем в марте. И хотя цифры кажутся незначительными, в масштабе ежемесячного бюджета семьи эта разница ощущается.

К тому же, стоимость зависит от магазина. В Metro, например, его можно приобрести чуть меньше 48, а в Megamarket оно уже обходится почти в 58 гривен. В АТБ придется заплатить 47.90.

Подорожание молочных продуктов в Харькове также отразилось на сыре и масле. Масло "Простонаше" с жирностью 9% в пачке 300 грамм поднялся почти на 3 гривны, до 96,35.

Сливочное «Крестьянское» 72,5% также не отстает. Его новая цена – 117,25 за 200 граммов. А «Яготинское» с жирностью 73% стоит уже более 110, что тоже выше мартовского уровня. У АТБ ценники установлены на уровне 86.2 и 124.30 гривен соответственно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.