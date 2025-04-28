Подорожчання бензину в Києві відбулося через вартість сировини, обмінний курс, зміни в оподаткуванні та маркетингові стратегії.

Зараз спостерігається подорожчання бензину в Києві на певних заправках, крім того, ціна різниться на різні види палива, повідомляє Politeka.net.

Аналіз пропозицій різних мереж виявив цінову різницю.

Середня ціна на А-95 наразі становить 53,12 грн за літр - зростання +0.09. Проте вартість пального на різних автозаправках коливається, що дозволяє водіям обирати більш вигідні пропозиції.

Найнижчі ціни зафіксовані на АЗС «Авантаж 7», де літр А-95 коштує лише 49,95 грн. Трохи вище коштує у мережі «Маркет» — 49,99 грн, а за 51,49 грн можна заправитися на заправках БРСМ-Нафта, MANGO та Marshal. У UPG ціна становить 53,40 гривні.

Найдорожчим залишається пальне у мережах SOCAR, OKKO та WOG — 57,99 гривень за літр. Таким чином, завдяки значному ціновому розмаїттю, споживачі можуть обирати пальне відповідно до власного бюджету та уподобань.

Подорожчання бензину в Києві відбулося через вартість сировини, обмінний курс, зміни в оподаткуванні та маркетингові стратегії. НБУ прогнозує, що після вичерпання запасів темпи подорожчання прискоряться до понад 13%. Це вплине на собівартість товарів і транспортних послуг.

Водночас у середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту може частково компенсувати податкове навантаження.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.