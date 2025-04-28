Удорожание бензина в Киеве произошло из-за стоимости сырья, обменного курса, изменений в налогообложении и маркетинговых стратегий.

Сейчас наблюдается подорожание бензина в Киеве на определенных заправках, кроме того, цена отличается от различных видов топлива, сообщает Politeka.net.

Анализ предложений разных сетей выявил ценовую разницу.

Средняя стоимость на А-95 составляет 53,12 грн за литр - рост +0.09. Однако стоимость горючего на разных автозаправках колеблется, что позволяет водителям выбирать более выгодные предложения.

Самые низкие цены зафиксированы на АЗС "Авантаж 7", где литр А-95 стоит всего 49,95 грн. Чуть выше стоит в сети "Маркет" - 49,99 грн, а за 51,49 грн можно заправиться на заправках БРСМ-Нефть, MANGO и Marshal. У UPG цена составляет 53,40 гривны.

Самым дорогим остается горючее в сетях SOCAR, OKKO и WOG — 57,99 гривен за литр. Таким образом, благодаря значительному ценовому разнообразию, потребители могут выбирать топливо в соответствии с собственным бюджетом и предпочтениями.

Подорожание бензина в Киеве произошло из-за стоимости сырья, обменного курса, изменений в налогообложении и маркетинговых стратегий. НБУ прогнозирует, что после исчерпания запасов темпы удорожания ускорятся до более чем 13%. Это отразится на себестоимости товаров и транспортных услуг.

В то же время, в среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть может частично компенсировать налоговую нагрузку.

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