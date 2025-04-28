У зв’язку з плановими роботами буде тимчасове відключення газу у Львівській області 29 квітня.

У зв’язку з відключенням газу у Львівській області 29 квітня, жителі Ходорова та ще 12 сіл Стрийського району тимчасово залишаться без газопостачання, повідомляє Politeka.

Як повідомили у Ходорівській міській раді, це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на газопроводах середнього та низького тиску.

Тимчасове припинення подачі торкнеться 6438 абонентів і 59 організацій, розташованих у місті Ходорів, а також селах Бориничі, Бородчиці, Голдовичі, Городище, Дроховичі, Жирова, Заліски, Кам’яне, Лучани, Піддністряни, Рудківці та Чорний Острів.

Газопостачання буде припинене з 8:00 29 квітня і, за попередньою інформацією, відновлене до 17:00 1 травня. Місцева влада закликає мешканців з розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь підготуватись до тимчасових незручностей.

Відключення газу у Львівській області 29 квітня необхідне для забезпечення надійності та безпеки системи газопостачання в подальшому.

У разі виникнення питань мешканцям рекомендують звертатися до місцевого управління газового господарства або на гарячу лінію оператора.

Жителів просять перевірити побутові прилади та переконатися, що всі газові крани перекриті. У разі змін у графіку ремонтів мешканців проінформують додатково.

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