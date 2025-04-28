В связи с плановыми работами будет временное отключение газа во Львовской области 29 апреля.

В связи с отключением газа во Львовской области 29 апреля жители Ходорова и еще 12 сел Стрыйского района временно останутся без газоснабжения, сообщает Politeka.

Как сообщили в Ходоровском городском совете, это связано с проведением плановых ремонтных работ по газопроводам среднего и низкого давления.

Временное прекращение подачи коснется 6438 абонентов и 59 организаций, расположенных в городе Ходоров, а также селах Бориничи, Бородчицы, Голдовичи, Городище, Дроховичи, Жирова, Залески, Каменное, Лучаны, Поднестряны, Рудковцы и Черный Остров.

Газоснабжение будет прекращено с 8:00 29 апреля и, по предварительной информации, возобновлено до 17:00 1 мая. Местные власти призывают жителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Отключение газа во Львовской области 29 апреля необходимо для обеспечения надежности и безопасности системы газоснабжения в дальнейшем.

В случае возникновения вопросов жителям рекомендуют обращаться в местное управление газового хозяйства или на горячую линию оператора.

Жителей просят проверить бытовые приборы и убедиться в том, что все газовые краны перекрыты. В случае перемен в графике ремонтов жильцов проинформируют дополнительно.

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