В Харківській області можна скористатися безкоштовною медичною допомогою для ветеранів, повідомляє Politeka.

Про це інформують в обласній військовій адміністрації.

Ініціатива передбачає надання меддопомоги для ветеранів, яка враховує їхній бойовий досвід та потреби в тривалому лікуванні. В рамках цієї програми вони матимуть змогу отримати індивідуальний план лікування, проходити психологічну підтримку та отримувати консультації у фахівців, таких як ортопеди, неврологи та інші лікарі, для лікування травм і хронічних захворювань в Харківській області.

Важливим елементом є також реабілітація після поранень та лікування наслідків бойових дій, що особливо актуально для ветеранів, які потребують комплексного підходу.

Крім того, захисники, підписавши декларацію з сімейним лікарем у закладах, що уклали договір з НСЗУ, можуть отримати доступ до цих послуг. Важливо, щоб вони мали відповідні документи, такі як посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю, паспорт і ідентифікаційний код, щоб скористатися додатковою безкоштовною медичною допомогою для ветеранів у Харківській області.

Це суттєво покращить доступ до медичних послуг і допоможе на шляху до повного відновлення та соціальної адаптації.

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