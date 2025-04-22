В Харьковской области можно воспользоваться бесплатной медицинской помощью для ветеранов, сообщает Politeka.

Об этом сообщает областная военная администрация.

Инициатива предусматривает предоставление медпомощи для ветеранов, учитывающей их боевой опыт и потребности в длительном лечении. В рамках этой программы они смогут получить индивидуальный план лечения, проходить психологическую поддержку и получать консультации у специалистов, таких как ортопеды, неврологи и другие врачи для лечения травм и хронических заболеваний в Харьковской области.

Важным элементом является также реабилитация после ранений и лечения последствий боевых действий, что особенно актуально для ветеранов, нуждающихся в комплексном подходе.

Кроме того, защитники, подписав декларацию с семейным врачом в заведениях, заключивших договор с НСЗУ, могут получить доступ к этим услугам. Важно, чтобы у них были соответствующие документы, такие как удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью, паспорт и идентификационный код, чтобы воспользоваться дополнительной бесплатной медицинской помощью для ветеранов в Харьковской области.

Это существенно улучшит доступ к медицинским услугам и поможет на пути к полному восстановлению и социальной адаптации.

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