Нові правила для переселенців у Харкові, стало відомо, ризикує залишитися без виплат у 2025 році

В Харкові тисячі людей стали ВПО (переселенцями), відомо про нові правила, яких варто дотримуватися, щоб не залишитись без виплат, передає Politeka.

Частина пенсіонерів-переселенців мають звернутись до фонду, щоб не втратити право на отримання грошей — про це повідомив експерт Сергій Коробкін.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №299, деяким людям зі статусом ВПО необхідно написати заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ), аби їхні нарахування не були припинені.

Документ регулює порядок здійснення деяких виплат, пов’язаних з професійними захворюваннями та нещасними випадками на виробництві.

Згідно з правилами, виплати не проводяться громадянам, які постійно перебувають у росії або на тимчасово окупованих територіях України. Для поновлення нарахувань особи з таких територій повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року.

Якщо протягом шести місяців не проводилися витратні операції з банківського рахунку і не здійснювалася фізична ідентифікація, нарахування автоматично призупиняються.

Пенсіонери, які залишаються на окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, можуть отримувати гроші за умови, що не користуються забезпеченням від окупаційної влади. Для цього потрібно подати відповідну заяву до ПФУ.

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