Для того, щоб мати право на оформлення допомоги ВПО у Харкові, потрібно надати необхідні документи.

Допомога ВПО в Харкові охоплює фінансову підтримку, гуманітарну підтримку, медичні послуги та соціальний супровід, повідомляє Politeka.

Держава, благодійні фонди та міжнародні організації забезпечують переселенців найнеобхіднішим для адаптації в місті.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову підтримку від держави через Управління соціального захисту населення (УСЗН). Для цього потрібно подати заяву через застосунок "Дія" або безпосередньо в УСЗН, маючи при собі паспорт, довідку ВПО та реквізити банківського рахунку. Розмір щомісячної виплати становить 2000 грн для дорослих і 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Також адресна допомога ВПО в Харкові передбачає видачу продуктових наборів, одягу, засобів гігієни. Наприклад, фонд "Карітас" (просп. Героїв Харкова, 122) надає гуманітарку за попереднім записом. Центр "Caritas-Spes Kharkiv" (вул. Гоголя, 4) роздає харчові продукти та ліки, а пункт "Акварена" (вул. Клочківська, 43/47) приймає переселенців у будні дні.

Окрім цього, міжнародні організації, зокрема ООН та Червоний Хрест, надають разові грошові виплати переселенцям. Дізнатися актуальну інформацію можна на офіційних сайтах та в соціальних мережах.

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