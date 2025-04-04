Для того чтобы иметь право на оформление помощи ВПЛ в Харькове, нужно предоставить необходимые документы.

Помощь ВПЛ в Харькове охватывает финансовую поддержку, гуманитарную поддержку, медицинские услуги и социальное сопровождение, сообщает Politeka.

Государство, благотворительные фонды и международные организации обеспечивают переселенцев необходимым для адаптации в городе.

Внутри перемещенные лица могут получить финансовую поддержку государства через Управление социальной защиты населения (УСЗН). Для этого нужно подать заявление через приложение "Дія" или непосредственно в УСЗН, имея при себе паспорт, справку ВПЛ и реквизиты банковского счета. Размер ежемесячной выплаты составляет 2000 грн. для взрослых и 3000 грн. для детей и лиц с инвалидностью.

Также адресная помощь ВПЛ в Харькове предусматривает выдачу продуктовых наборов, одежды, средств гигиены. Например, фонд "Каритас" (просп. Героев Харькова, 122) предоставляет гуманитарку по предварительной записи. Центр "Caritas-Spes Kharkiv" (ул. Гоголя, 4) раздает пищевые продукты и лекарства, а пункт "Акварена" (ул. Клочковская, 43/47) принимает переселенцев в будние дни.

Кроме того, международные организации, в частности ООН и Красный Крест, предоставляют разовые денежные выплаты переселенцам. Узнать актуальную информацию можно на официальных сайтах и ​​социальных сетях.

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