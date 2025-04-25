Новые правила для переселенцев в Харькове, стало известно, рискует остаться без выплат в 2025 году

В Харькове тысячи человек стали ВПЛ (переселенцами), известно о новых правилах, которые следует соблюдать, чтобы не остаться без выплат, передает Politeka.

Часть пенсионеров-переселенцев должны обратиться в фонд, чтобы не потерять право на получение денег, - сообщил эксперт Сергей Коробкин.

Согласно Постановлению Кабинета Министров №299, некоторым людям со статусом ВПЛ необходимо написать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы их начисления не были прекращены.

Документ регулирует порядок осуществления некоторых выплат, связанных с профессиональными заболеваниями и несчастными случаями производства.

Согласно правилам, выплаты не производятся гражданам, постоянно находящимся в России или на временно оккупированных территориях Украины. Для возобновления начислений лица с таких территорий должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря этого года.

Если в течение шести месяцев не производились расходные операции с банковского счета и не производилась физическая идентификация, начисления автоматически приостанавливаются.

Пенсионеры, остающиеся на оккупированных территориях или выехавшие оттуда на подконтрольную Украине территорию, могут получать деньги при условии, что не пользуются обеспечением от оккупационных властей. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФУ.

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