Допомога на оренду житла в Києві може бути надана, якщо ви відповідаєте певним критеріям.

Внутрішньо переміщені особи, які через війну були змушені залишити свої домівки, мають можливість отримати фінансову допомогу на оренду житла в Києві, повідомляє Politeka.

Заявки на участь у програмі приймаються представниками благодійної організації "Право на захист", яка реалізує цей проєкт у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Цей проєкт націлений на підтримку людей, які змушені орендувати житло в умовах війни.

Головною метою є допомога, яка забезпечить фінпідтримку внутрішньо переміщеним особам протягом кількох місяців. Однак, щоб отримати ці кошти, отримувачі повинні довести свою готовність до фінансової самостійності, наприклад, через працевлаштування, створення бізнесу, або участь у курсах перепідготовки. Важливим вимогам є й те, що учасники програми повинні самостійно знайти місце та сплатити за перші два місяці проживання, а після цього витрати будуть компенсовані в межах програми.

Також варто зауважити, що ця підтримка буде надана тим, хто не отримував допомоги на оренду житла в Києві раніше. Програма орієнтована на переселенців та осіб, які повернулися з-за кордону і мають умови для проживання, що не відповідають стандартам. Для того, щоб подати заявку, потрібно заповнити заявку онлайн.

Фінансові кошти будуть перераховуватись на цифровий гаманець Vibrant на ім’я голови родини, що є спрощеним способом отримання фінпідтримки.

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