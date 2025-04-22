Подорожчання хліба в Києві вже важко не помітити, адже вартість базового продукту збільшується кожного місяця.

Подорожчання хліба у Києві поступово перетворилося на постійну тенденцію, а не поодинокий стрибок, повідомляє Politeka.

За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, ситуація лише починає набирати обертів. Причини такого явища комплексні. Це і вартість зерна, і витрати на енергоносії, і доставка, і навіть зарплати працівників пекарень.

Останні цифри дуже промовисті. Батон “Рум’янець” (450 г) вартує 29,89 гривень. Пшеничний буханець у нарізці (650 г) - в середньому 41,65. В залежності від мережі, цінники можуть значно відрізнятися. До прикладу, у “Novus” пшеничний виріб коштує 43,49, а от у “Megamarket” — дешевше, 39,80.

Бородинівський житній Riga - ще один “делікатес”. За 300 г у середньому просять 45,83 гривень. Найдешевше можна знайти в Metro і Auchan - по 44,90, але в Megamarket — вже 47,70 грн.

“ЦарХліб” у нарізці - 600 грамів коштують 44,10 гривень. І хоча це звичний бренд для багатьох, із такою динамікою він скоро може опинитись за межею доступності для частини населення.

Подорожчання хліба в Києві вже впливає на щоденні витрати місцевих мешканців. Люди починають економити: хтось зменшує кількість покупок, хтось переходить на дешевші види або взагалі пробує пекти вдома.

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