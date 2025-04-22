Подорожание хлеба в Киеве уже не заметить, ведь стоимость базового продукта увеличивается каждый месяц.

Подорожание хлеба в Киеве постепенно превратилось в постоянную тенденцию, а не одиночный скачок, сообщает Politeka.

По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, ситуация только начинает набирать обороты. Причины такого явления комплексны. Это и стоимость зерна, и затраты на энергоносители, и доставка, и даже зарплаты работников пекарен.

Последние цифры очень красноречивы. Батон "Румянец" (450 г) стоит 29,89 гривен. Пшеничная буханка в нарезке (650 г) – в среднем 41,65. В зависимости от сети ценники могут значительно отличаться. К примеру, у Novus пшеничное изделие стоит 43,49, а вот у Megamarket — дешевле, 39,80.

Бородиновский ржаной Riga – еще один "деликатес". За 300 граммов в среднем просят 45,83 гривен. Дешевле всего можно найти в Metro и Auchan – по 44,90, но в Megamarket – уже 47,70 грн.

"ЦарьХлеб" в нарезке - 600 граммов стоит 44,10 гривен. И хотя это привычный бренд для многих, с такой динамикой он скоро может оказаться за пределом доступности для части населения.

Подорожание хлеба в Киеве уже влияет на ежедневные расходы местных жителей. Люди начинают экономить: кто-то уменьшает количество покупок, кто-то переходит на более дешевые виды или вообще пробует печь дома.

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