Помощь на аренду жилья в Киеве может быть предоставлено, если вы отвечаете определенным критериям.

Внутренне перемещенные лица, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, имеют возможность получить финансовую помощь на аренду жилья в Киеве, сообщает Politeka.

Заявки на участие в программе принимаются представителями благотворительной организации "Право на защиту", реализующей этот проект в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Этот проект нацелен на поддержку людей, вынужденных арендовать жилье в условиях войны.

Главной целью является помощь, которая обеспечит финподдержку внутренне перемещенным лицам в течение нескольких месяцев. Однако, чтобы получить эти средства, получатели должны довести свою готовность к финансовой самостоятельности, например, через трудоустройство, создание бизнеса или участие в курсах переподготовки. Важным требованиям является то, что участники программы должны самостоятельно найти место и оплатить первые два месяца проживания, а после этого расходы будут компенсированы в рамках программы.

Также следует отметить, что эта поддержка будет предоставлена ​​тем, кто не получал помощи на аренду жилья в Киеве раньше. Программа ориентирована на переселенцев и лиц, вернувшихся из-за границы и имеющих условия для проживания, не соответствующие стандартам. Для того чтобы подать заявку, нужно заполнить заявку онлайн.

Финансовые средства будут перечисляться на цифровой кошелек Vibrant по имени главы семьи, что является упрощенным способом получения финподдержки.

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