Пенсія у Дніпрі опинилася в центрі судової тяганини, коли жінка вимагала, щоб їй виплатили 189 477 гривень, як спадщину.

Пенсія в Дніпрі, яку не встиг отримати за життя пенсіонер МВС, мала б піти для його жінки, яка залишилась вдовою, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Жовтневого районного суду міста, опублікованому 26 березня 2025 року, чоловік служив у МВС та вийшов на пенсію в Дніпрі за вислугою років відповідно до спеціального законодавства. У 2022 році, вже після виходу на заслужений відпочинок, він отримав оновлену довідку про грошове забезпечення, на підставі якої мав відбутися перерахунок виплат.

Та ПФУ відмовив йому в цьому. Чоловік подав до суду, однак рішення так і не дочекався, і з часом помер. Після його смерті вдова звернулася до Головного управління ПФУ в області з проханням виплатити нараховану, але невиплачену пенсію в Дніпрі, яка на той момент уже фактично стала частиною спадщини.

Вона, як спадкоємиця першої черги, все оформила за законом. Та у відповіді від ПФУ громадянці знову відмовили, мовляв, згідно зі статтею 61 профільного закону, ці гроші їй не належать. Їх можуть отримати лише ті, хто сам має право на виплати у разі втрати годувальника.

Жінка звернулася до Жовтневого районного суду міста і він став на її сторону, визнавши, ця значна сума таки є частиною спадщини, тому ПФУ зобов'язані направити ці гроші для позивачки.

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