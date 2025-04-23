Пенсия в Днепре оказалась в центре судебной волокиты, когда женщина требовала выплатить ей 189 477 гривен, как наследство.

Пенсия в Днепре, которую не успел получить при жизни пенсионер МВД, должна пойти для его женщины, которая осталась вдовой, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Октябрьского районного суда города, опубликованном 26 марта 2025 года, мужчина служил в МВД и вышел на пенсию в Днепре по выслуге лет в соответствии со специальным законодательством. В 2022 году, уже после выхода на заслуженный отдых, он получил обновленную справку о денежном довольствии, на основании которой должен был состояться перерасчет выплат.

Но ПФУ отказал ему в этом. Мужчина подал в суд, однако решения так и не дождался и со временем умер. После его смерти вдова обратилась в Главное управление ПФУ в области с просьбой выплатить начисленную, но невыплаченную пенсию в Днепре, которая к тому моменту уже фактически стала частью наследства.

Она как наследница первой очереди все оформила по закону. Но в ответе от ПФУ гражданке снова отказали, мол, согласно статье 61 профильного закона эти деньги ей не принадлежат. Их могут получить только те, кто сам имеет право на выплаты в случае потери кормильца.

Женщина обратилась в Жовтневый районный суд города и он встал на ее сторону, признав, что эта значительная сумма является частью наследства, поэтому ПФУ обязаны направить эти деньги для истицы.

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