Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі може відбутися лише через третю платіжку.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі найближчим часом не очікується, проте прийде третя платіжка за газ - тому витрати зростуть, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо усі нюанси.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі не буде, проте з 1 травня 2025 року мешканці багатоквартирних будинків отримають третю платіжку за газ — окремий рахунок за технічне обслуговування газових мереж. Сума у квитанціях становитиме від 100 до 1000 гривень, залежно від кількості мешканців у будинку та частоти технічних перевірок (раз на 3 або 5 років).

Це нововведення охоплює огляд газових труб, вентилів, з’єднань і обладнання, а також загальну перевірку безпеки системи газопостачання. За інформацією компанії «Газмережі», головна мета такої послуги — запобігання аваріям, витокам газу та гарантування безперебійного постачання ресурсу до квартир.

Періодичність перевірок залежить від віку будинку:

для будинків віком до 25 років — раз на 5 років;

для будинків старших за 25 років — раз на 3 роки.

Хоча ця оплата не є щомісячною, у квитанціях вона може з’являтися у вигляді розбитих платежів, що зробить додаткові витрати постійними. Вже з травня мешканці побачать ці нарахування у своїх рахунках.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі не зачепить електроенергію. Тариф на електроенергію для побутових споживачів залишається незмінним — 4,32 грн за кВт-год. Хоча попередньо цей тариф був затверджений до кінця квітня, у владі запевняють: перегляд вартості електроенергії наразі не планується.

Втім, з 1 травня відбулися певні зміни для окремих категорій споживачів. Зокрема, скасовано пільговий тариф для громадян, які використовують електроенергію для опалення житла. Раніше для них діяла знижена ставка — 2,64 грн за кВт-год (у межах 2000 кВт-год щомісяця). Відтепер і вони сплачуватимуть загальний тариф — 4,32 грн за кВт-год.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.