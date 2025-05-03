Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье может произойти только через третью платежку.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье в ближайшее время не ожидается, однако придет третья платежка за газ, поэтому расходы вырастут, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все нюансы.

Повышения тарифов на коммунальные услуги в Запорожье не будет, однако с 1 мая 2025 жители многоквартирных домов получат третью платежку за газ — отдельный счет за техническое обслуживание газовых сетей. Сумма в квитанциях будет составлять от 100 до 1000 гривен, в зависимости от количества жильцов дома и частоты технических проверок (раз в 3 или 5 лет).

Это новшество охватывает обзор газовых труб, вентилей, соединений и оборудования, а также общую проверку безопасности системы газоснабжения. По информации компании «Газсети», главная цель такой услуги — предотвращение аварий, утечек газа и гарантирование бесперебойной поставки ресурса в квартиры.

Периодичность проверок зависит от возраста дома:

для домов до 25 лет — раз в 5 лет;

для домов старше 25 лет - раз в 3 года.

Хотя эта оплата не ежемесячна, в квитанциях она может появляться в виде разбитых платежей, что сделает дополнительные расходы постоянными. Уже с мая жители увидят эти начисления на своих счетах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье не затронет электроэнергию. Цена на электроэнергию для бытовых потребителей остается неизменным – 4,32 грн за кВт-ч. Хотя предварительно этот тариф был утвержден до конца апреля, власти утверждают: пересмотр стоимости электроэнергии пока не планируется.

Впрочем, с 1 мая произошли некоторые изменения для отдельных категорий потребителей. В частности, отменена льготная стоимость для граждан, использующих электроэнергию для отопления жилья. Раньше для них действовала пониженная ставка — 2,64 грн за кВт-ч (в пределах 2000 кВт-ч ежемесячно). Теперь и они будут платить общий — 4,32 грн за кВт-час.

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