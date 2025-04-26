Місцевим мешканцям варто не забувати, що для певних категорій передбачена грошова допомога в Одесі, тому розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога в Одесі для внутрішньо переміщених осіб інколи стає інструментом для виживання, повідомляє Politeka.

Грошова допомога в Одесі реалізується благодійним фондом «Шлях до Дому» в межах гуманітарного проєкту «Підтримка спільнот у кризових умовах війни та післявоєнного відновлення».

Проеккт запрацював за підтримки міжнародних партнерів МБФ «Альянс Громадського Здоров’я» та Christian Aid. Грошова допомога в Одесі доступна для сімей ВПО, у складі яких чотири або більше осіб. Але є важлива умова: родина має бути з числа тих, хто був змушений покинути регіони, де тривали або досі тривають бойові дії.

Серед них Донецька, Харківська, Херсонська, Луганська, Миколаївська області та інші. Також до уваги беруться ті, хто виїхав з окупованих чи деокупованих територій. Процес отримання підтримки доволі прозорий, хоча й потребує базового пакету документів: паспорт, ІПН, довідка ВПО, документи на дітей чи про інвалідність, якщо такі є.

Прийом проходить за адресою: вул. Софіївська, 10, у центрі міста. Але важливо розуміти, що кількість місць обмежена, тож чекати з подачею заявки не варто.

Окремо варто згадати додаток “де Допомога”. Це, по суті, кишеньковий навігатор для тих, хто шукає підтримку: від виплат до гуманітарки. Все, що потрібно - встановити його на телефон і бути в курсі останніх можливостей.

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