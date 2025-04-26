Местным жителям следует не забывать, что для определенных категорий предусмотрена денежная помощь в Одессе, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Денежная помощь в Одессе для внутренне перемещенных лиц становится инструментом для выживания, сообщает Politeka.

Денежная помощь в Одессе реализуется благотворительным фондом «Путь в Дом» в рамках гуманитарного проекта «Поддержка сообществ в кризисных условиях войны и послевоенного восстановления».

Проект заработал при поддержке международных партнеров МБФ «Альянс Общественного Здоровья» и Christian Aid. Денежная помощь в Одессе доступна для семей ВПЛ, в составе которых четыре или более человек. Но важное условие: семья должна быть из числа тех, кто был вынужден покинуть регионы, где продолжались или до сих пор продолжаются боевые действия.

В их числе Донецкая, Харьковская, Херсонская, Луганская, Николаевская области и другие. Также принимаются во внимание те, кто выехал с оккупированных или деоккупированных территорий. Процесс получения поддержки достаточно прозрачен, хотя и требует базового пакета документов: паспорт, ИНН, справка ВПЛ, документы на детей или об инвалидности, если таковые имеются.

Прием проходит по адресу ул. Софиевская, 10 в центре города. Но важно понимать, что количество мест ограничено, так что ждать с подачей заявки не стоит.

Отдельно стоит упомянуть приложение "Де Помощь". Это, по сути, карманный навигатор для ищущих поддержку: от выплат до гуманитарки. Все, что нужно – установить его на телефон и быть в курсе последних возможностей.

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