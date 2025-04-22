Новий графік поїздів з Одеси сприятиме більш комфортному пересуванню пасажирів між населеними пунктами.

З 22 квітня 2025 року Укрзалізниця запроваджує новий графік поїздів з Одеси, повідомляє Politeka.

Укрзалізниця запускає два нові приміські електропоїзди на одеському напрямку, що значно покращить сполучення. Жителі передмість зможуть щодня користуватися новим транспортом, що курсуватимуть у напрямку Роздільної.

Графік виглядає наступним чином:

Поїзд №6208 Одеса-Головна – Роздільна-І: відправлення о 06:17, прибуття до Роздільної о 07:55.

Поїзд №6207 Роздільна-І – Одеса-Головна: відправлення з Роздільної о 09:20, прибуття до Одеси об 11:00.

Цей запуск має на меті покращити якість обслуговування пасажирів та створити зручне сполучення між обласним центром та населеними пунктами на шляху до Роздільної. Як зазначають в Укрзалізниці, нові рейси стануть зручним доповненням до існуючого розкладу приміських перевезень, дозволяючи пасажирам мати ще більше варіантів для подорожей.

Новий графік поїздів з Одеси забезпечить безперебійне та комфортне сполучення для тих, хто регулярно подорожує.

Цей крок також сприятиме зменшенню навантаження на інші маршрути та підвищить комфорт пасажирів. Укрзалізниця продовжує працювати над покращенням якості перевезень, щоб забезпечити зручний та ефективний транспорт для мешканців регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.