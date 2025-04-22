Новый график поездов из Одессы будет способствовать более комфортному передвижению пассажиров между населенными пунктами.

С 22 апреля 2025 года Укрзализныця вводит новый график поездов из Одессы, сообщает Politeka.

Укрзализныця запускает два новых пригородных электропоезда на одесском направлении, что значительно улучшит сообщение. Жители пригородов смогут ежедневно пользоваться новым транспортом, курсирующим в направлении Раздельной.

График выглядит следующим образом:

Поезд №6208 Одесса-Главная – Раздельная-I: отправление в 06:17, прибытие в Раздельную в 07:55.

Поезд №6207 Раздельная-И – Одесса-Главная: отправление из Раздельной в 09:20, прибытие в Одессу в 11:00.

Целью запуска является улучшение качества обслуживания пассажиров и создание удобного сообщения между областным центром и населенными пунктами на пути к Раздельной. Как отмечают в Укрзализныце, новые рейсы станут удобным дополнением к существующему расписанию пригородных перевозок, позволяя пассажирам еще больше вариантов для путешествий.

Новый график поездов из Одессы обеспечит бесперебойное и комфортное сообщение для регулярно путешествующих.

Этот шаг будет способствовать уменьшению нагрузки на другие маршруты и повысит комфорт пассажиров. Укрзализныця продолжает работать над улучшением качества перевозок, чтобы обеспечить удобный и эффективный транспорт для жителей региона.

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