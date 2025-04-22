Його пенсія в Одесі була змінена, проте ПФУ почав вимагати повернути вже виплачену суму.

Пенсія в Одесі місцевому жителю нараховувалась, проте ПФУ не включив до страхового стажу періоди роботи, а після перерахунку від чоловіка хочуть отримати переплачені виплати, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Іванівського районного суду.

Чоловік звернувся до Головного управління з заявою про переведення на пенсйні виплати за віком. У результаті, в червні 2024 року його пенсія в Одесі була змінена, новий розмір склав — 7 331 грн. Для обчислення середньомісячної зарплати було враховано доходи за 185 місяців, і вона склала 17 724,05 грн.

Однак під час перевірки пенсійної справи з’ясувалося, що до страхового стажу не були включені періоди роботи з 1 грудня 2007 по 31 грудня 2019 року, а також два місяці 2020 року. Після внесення змін, загальна кількість місяців для розрахунку зросла до 333. У зв’язку з цим середньомісячна зарплата, що враховується для розрахунку виплат, знизилася до 11 951,67 грн, а сама чоловікова пенсія в Одесі тепер становить вже 4 984 гривень.

Головне управління ПФУ ухвалило рішення про облік переплати, що виникла внаслідок надмірного нарахування. Загальна сума переплати склала 8 526 гривень.

Хоча чоловік не з’явився на судове засідання, він подав письмову заяву, в якій заперечив позовні вимоги. Він зазначив, що переплата виникла не з його вини, а з помилки пенсійного органу, та попросив застосувати статтю 1215 Цивільного кодексу України, оскільки діяв добросовісно і самостійно нічого не приховував.

Суд став на бік відповідача й відмовив ПФУ у задоволенні позову. Підставою для переплати стала службова недбалість посадових осіб, які не включили до страхового стажу тривалі періоди роботи, що призвело до хибного розрахунку пенсії.

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