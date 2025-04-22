Его пенсия в Одессе была изменена, однако ПФУ потребовал вернуть уже выплаченную сумму.

Пенсия в Одессе местному жителю начислялась, однако ПФУ не включил в страховой стаж периоды работы, а после пересчета от мужчины хотят получить переплаченные выплаты, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Ивановского районного суда.

Мужчина обратился в Главное управление с заявлением о переводе на пенсионные выплаты по возрасту. В результате, в июне 2024 года его пенсия в Одессе изменилась, новый размер составил — 7 331 грн. Для исчисления среднемесячной зарплаты были учтены доходы за 185 месяцев и составила 17 724,05 грн.

Однако в ходе проверки пенсионного дела выяснилось, что в страховой стаж не были включены периоды работы с 1 декабря 2007 по 31 декабря 2019, а также два месяца 2020 года. После внесения изменений общее количество месяцев для расчета возросло до 333. В связи с этим учитываемая для расчета выплат среднемесячная зарплата снизилась до 11 951,67 грн, а сама мужская пенсия в Одессе теперь составляет уже 4 984 гривен.

Главное управление ПФУ приняло решение об учете переплаты, возникшей вследствие чрезмерного начисления. Общая сумма переплаты составила 8526 гривен.

Хотя мужчина не явился на судебное заседание, он подал письменное заявление, в котором опроверг исковые требования. Он отметил, что переплата возникла не по его вине, а по ошибке пенсионного органа и попросил применить статью 1215 Гражданского кодекса Украины, поскольку действовал добросовестно и самостоятельно ничего не скрывал.

Суд принял сторону ответчика и отказал ПФУ в удовлетворении иска. Основанием для переплаты стала служебная халатность должностных лиц, не включивших в страховой стаж длительные периоды работы, что привело к ложному расчету.

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