Місцевих жителів попередили про графіки відключення світла в Одесі та області на 23 квітня.

Графік відключення світла в Одесі та області заплановано на 23 квітня 2025 року, дізнайтеся, де не буде електроенергії, повідомляє Politeka.

Для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК» буде проводити профілактичні роботи у межах Подільської міської територіальної громади.

Про це повідомили у міськраді.

У зв'язку з виконанням цих робіт заплановано відключення електроенергії у деяких населених пунктах області, 23 квітня з 8 ранку до 19:00 не буде за такими адресами:

місто Подільськ (з 08:00 по 19:00): вулиці Грабовського, Заводська, Миколаївська, Стуса.

Також дізнатися про точний час відновлення електропостачання в Одесі та області можна через офіційні онлайн-сервіси ДТЕК, чат-боти у Viber і Telegram або на сайті компанії.

Енергетики попереджають, що у разі перевантаження мереж можливі несподівані коригування графіків без попереднього повідомлення.

Фахівці закликають споживачів до раціонального використання електрики, особливо у вечірні години, щоб зменшити навантаження на систему й уникнути аварійних відключень.

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру:

Для стаціонарних телефонів:

+38 (048) 705 90 90

Для мобільних:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.