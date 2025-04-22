График отключения света в Одессе и области запланирован на 23 апреля 2025, узнайте, где не будет электроэнергии, сообщает Politeka.
Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях «ДТЭК» будет проводить профилактические работы в пределах Подольского городского территориального общества.
Об этом сообщили в горсовете.
В связи с выполнением этих работ запланировано отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах области , 23 апреля с 8 утра до 19:00 не будет по следующим адресам:
город Подольск (с 08:00 по 19:00): улицы Грабовского, Заводская, Николаевская, Стуса.
Также узнать о точном времени возобновления электроснабжения в Одессе и области можно через официальные онлайн-сервисы ДТЭК, чат-боты в Viber и Telegram или на сайте компании.
Энергетики предупреждают, что при перегрузке сетей возможны неожиданные корректировки графиков без предварительного уведомления.
Специалисты призывают потребителей к рациональному использованию электричества, особенно в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на систему и избежать аварийных отключений.
При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра:
Для стационарных телефонов:
+38 (048) 705 90 90
Для мобильных:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90
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