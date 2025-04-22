Прогноз погоди у Львові на 23 квітня обіцяє хмарні умови протягом усього дня, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, дощі, що почнуться з обіду, триматимуться до вечора. Ранок буде прохолодним, з температурою близько +11°C, а в середині дня температура підніметься до +18°C. Ввечері температура знизиться до +15°C, але вологість повітря залишатиметься високою — до 86% вранці та 78% ввечері.

Тиск протягом дня залишатиметься стабільним, коливаючись між 737 та 738 мм рт. ст., а вітер буде легким, зі швидкістю до 2.4 м/с вдень і трохи слабшим вночі. Вірогідність опадів збільшуватиметься по мірі наближення вечора, досягнувши 65% на вечірній час.

Згідно з народним прогнозом погоди у Львові на 23 квітня відзначається день пам'яті святого великомученика Георгія Побідоносця, або Юр'єв день. В Україні ця доба традиційно пов'язана з початком активного періоду в природі. Згідно з народними прикметами, якщо сонце на Юр'єв день зійде червоним у тумані, то рік буде вдалим для хліборобів. Якщо ж воно з’явиться із-за гори, то це означає, що потрібно буде переорювати озиме поле і засівати його яровими культурами.

У цей період природа починає активно пробуджуватись: розкриваються бруньки на грушах і дубах, а нарциси й крокуси вже встигли зацвісти. Якщо весна буде теплою та ранньою, то можна очікувати на розцвітання ще кількох квітів у найближчі дні.

Цей день стане справжнім нагадуванням про зв'язок із природою та її циклічність, тож, незважаючи на хмарність, львів’яни можуть насолоджуватись свіжим повітрям і готуватись до тепла попереду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.