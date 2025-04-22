Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 23 апреля и поведали все детали.

Прогноз погоды во Львове на 23 апреля обещает облачные условия в течение всего дня, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, дожди, которые начнутся с обеда, будут держаться до вечера. Утро будет прохладным, с температурой около +11°C, а в середине дня температура поднимется до +18°C. Вечером температура снизится до +15°C, но влажность воздуха остается высокой — до 86% утром и 78% вечером.

Давление в течение дня будет стабильным, колеблясь между 737 и 738 мм рт. ст., а ветер будет лёгким, со скоростью до 2.4 м/с днем ​​и немного слабее ночью. Достоверность осадков будет увеличиваться по мере приближения вечера, достигнув 65% на вечернее время.

Согласно народному прогнозу погоды во Львове на 23 апреля отмечается день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, или Юрьев день. На Украине этот день традиционно связан с началом активного периода в природе. Согласно народным приметам, если солнце на Юрьев день взойдет красным в тумане, то год будет удачным для земледельцев. Если же оно появится из-за горы, это означает, что нужно будет перепахивать озимое поле и засевать его яровыми культурами.

В этот период природа начинает активно пробуждаться: раскрываются почки на грушах и дубах, а нарциссы и крокусы уже успели зацвести. Если весна будет теплой и ранней, то можно ожидать расцветки еще нескольких цветов в ближайшие дни.

Этот день станет настоящим напоминанием о связи с природой и ее цикличности, поэтому несмотря на облачность, львовяне могут наслаждаться свежим воздухом и готовиться к теплу впереди.

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