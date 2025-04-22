Прогноз погоди у Дніпрі на 23 квітня 2025 року, синоптики розповіли, чого чекати від цього середовища.

У середу, 23 квітня 2025 року, на мешканців Дніпра чекає по-справжньому весняна погода — із сонячним небом, різким потеплінням та комфортними умовами, передає Politeka.

Зранку у місті можлива мінлива хмарність, проте вже до полудня хмари розсіються, та встановиться ясна, сонячна погода без опадів.

Це створить ідеальні умови для прогулянок, занять спортом та відпочинку на свіжому повітрі.

Температура повітря вночі становитиме близько +13…+15°C.

Вже з ранку почнеться помітне потепління: до 10:00 стовпчики термометрів покажуть +18...+22°C, а до середини дня температура підніметься до спекотних +26°C, залишаючись стабільною до самого вечора.

Швидкість вітру буде слабкою – близько 3,2 м/с, що забезпечить приємне відчуття легкої прохолоди. Незважаючи на високий рівень вологості, загальне сприйняття буде комфортним.

За даними синоптиків, перша половина тижня у Дніпрі буде теплою та сухою. За прогнозами, істотних опадів упродовж цього періоду у регіоні не передбачається.

Повітря прогріється до +22…+24°C. Проте до вихідних температура знизиться: до неділі, 27 квітня, очікується похолодання до +13…+16°C.

Найсприятливішими для прогулянок та активності днями стануть 22, 23 та 24 квітня. Цими днями очікується суха, сонячна погода з помірним вітром - до 3,7 м/с.

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