Прогноз погоды в Днепре на 23 апреля 2025, синоптики рассказали, чего ждать от этой среды.

В среду, 23 апреля 2025 года, жителей Днепра ждет по-настоящему весенняя погода — с солнечным небом, резким потеплением и комфортными условиями, передает Politeka.

С утра в городе возможна переменная облачность, однако уже к полудню облака рассеются, и установится ясная, солнечная погода без осадков.

Это создаст идеальные условия для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе.

Температура воздуха ночью составит около +13…+15°C.

Уже с утра начнется заметное потепление: к 10:00 столбики термометров покажут +18...+22°C, а к середине дня температура поднимется до жарких +26°C, оставаясь стабильной до самого вечера.

Скорость ветра будет слабой — около 3,2 м/с, что обеспечит приятное ощущение легкой прохлады. Несмотря на высокий уровень влажности, общее восприятие будет комфортным.

Согласно данным синоптиков, первая половина недели в Днепре будет теплой и сухой. По прогнозам, существенных осадков в течение этого периода в регионе не предвидится.

Воздух прогреется до +22…+24°C. Однако к выходным температура снизится: к воскресенью, 27 апреля, ожидается похолодание до +13…+16°C.

Самыми благоприятными для прогулок и активности днями станут 22, 23 и 24 апреля. В эти дни ожидается сухая, солнечная погода с умеренным ветром — до 3,7 м/с.

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