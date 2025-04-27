Подорожчання круп у Дніпрі вже змусило місцевих жителів переглянути свої витрати.

Подорожчання круп у Дніпрі зафіксовано за результатами моніторингу цін у місцевій мережі супермаркетів Dmart, повідомляє Politeka.

Зростання цін торкнулося як бюджетних, так і преміальних позицій. Зокрема, 1 кг гречки “Сквирянка” швидкорозварюваної нині коштує 64.50 грн, хоча нещодавно її продавали по 55.00. Водночас ціна на рис Bisan Basmati Creamy Sella знизилася з 134.50 грн до 119.00 за 800 г, що стало приємним винятком на тлі загального подорожчання.

Манна крупа “Хуторок” (800 г) в Dmart коштує 38.50 гривень. Пшоно представлено в кількох варіантах: “Хата Тата” — 23.50 грн за 800 г, а шліфоване пшоно “Терра” (5×80 г) — 45.00 гривень. Загалом, на полицях спостерігається помітна зміна цінників, що впливає на вибір покупців.

Подорожчання круп у Дніпрі пояснюють сезонними коливаннями, збільшенням вартості пального, а також загальним зростанням цін на виробництво. Експерти радять уважно стежити за акціями та обирати товари з довгим терміном зберігання, щоб мінімізувати витрати у майбутньому.

За словами продавців, попит на крупи залишається стабільно високим, особливо у весняний період. У той же час, споживачі дедалі частіше обирають продукцію у меншому фасуванні через зростання розцінок.

Покупці зазначають, що ріст цінників змушує їх ретельніше планувати покупки та шукати більш вигідні пропозиції в інших магазинах.

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