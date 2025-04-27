Подорожание круп в Днепре зафиксировано по результатам мониторинга цен в местной сети супермаркетов Dmart, сообщает Politeka.

Рост цен затронул как бюджетные, так и премиальные позиции. В частности, 1 кг гречки "Сквирянка" быстроразвариваемой сейчас стоит 64.50 грн, хотя недавно ее продавали по 55.00. В то же время, цена на рис Bisan Basmati Creamy Sella снизилась со 134.50 грн до 119.00 за 800 г, что стало приятным исключением на фоне общего подорожания.

Манная крупа "Хуторок" (800 г) в Dmart стоит 38.50 гривен. Пшено представлено в нескольких вариантах: "Дом Папы" — 23.50 грн за 800 г, а шлифованное пшено "Терра" (5×80 г) — 45.00 гривен. В общем, на полках наблюдается заметное изменение ценников, что влияет на выбор покупателей.

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Подорожание круп в Днепре объясняют сезонными колебаниями, увеличением стоимости горючего, а также общим ростом цен на производство. Эксперты советуют внимательно следить за акциями и выбирать товары с длительным сроком хранения, чтобы минимизировать затраты в будущем.

По словам продавцов, спрос на крупу остается стабильно высоким, особенно в весенний период. В то же время, потребители все чаще выбирают продукцию в меньшей фасовке из-за роста расценок.

Покупатели отмечают, что рост ценников заставляет их более тщательно планировать покупки и искать более выгодные предложения в других магазинах.

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