Ринок праці в місті поступово оговтується, і разом із цим з’являються різноманітні найбільш високооплачувані вакансії у Харкові.

Найбільш високооплачувані вакансії у Харкові вже давно не стосуються лише обраних чи “айтішників”, повідомляє Politeka.

Пропозиції з гідною оплатою дедалі частіше трапляються в досить звичних сферах від роздрібної торгівлі до ринку нерухомості. Про це свідчать прапозиції на платформі Work.ua.

Найбільш високооплачувані вакансії у Харкові є для агентів з нерухомості. І чим активніший ти в спілкуванні з клієнтами і власниками квартир, тим вищий дохід. Робота не для сором’язливих, бо в день буде по кілька дзвінків, зустрічей і перемовин.

Але ті, хто не боїться темпу і має базовий досвід у продажах, можуть претендувати на дохід до 80 тисяч гривень.

Інший приклад - продавці-консультанти у магазинах техніки. Тут середня зарплата за останній місяць перевищує 29 000, а найуспішніші співробітники перевалюють і за 45. Приємний бонус - оплачуване стажування, підтримка наставників, оплата спортивних секцій і мовних курсів.

Компанія вкладається у своїх працівників і водночас очікує енергійності, чесності та щирого бажання розвиватися. Ті, хто не має досвіду, але має жагу до нових знань, отримують повну академічну підтримку та шанс стати експертом із продажу техніки буквально з нуля.

Ще одна пропозиція, яка потрапила у категорію «найбільш високооплачувані вакансії у Харкові» - продавець-консультант прикрас у відомій мережі “Золотий Вік”. Робота із прикрасами - це не тільки про естетику, а й про уважність до людей.

Тут важливо розуміти клієнта з півслова, вловити, що саме він шукає, і запропонувати те, що припаде до душі. Зарплата від 20 до 40 000 гривень.

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