Рынок труда в городе постепенно приходит в себя, и вместе с этим появляются разнообразные самые высокооплачиваемые вакансии в Харькове.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Харькове уже давно не касаются только избранных или айтишников, сообщает Politeka.

Предложения с достойной оплатой все чаще встречаются в привычных сферах от розничной торговли до рынка недвижимости. Об этом свидетельствуют предложения на платформе Work.ua.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Харькове есть для агентов по недвижимости. И чем активнее ты в общении с клиентами и владельцами квартир, тем выше доход.

Но те, кто не боится темпа и имеет базовый опыт продаж, могут претендовать на доход до 80 тысяч гривен.

Другой пример – продавцы-консультанты в магазинах техники. Здесь средняя зарплата за последний месяц превышает 29 000, а самые успешные сотрудники переваливают и за 45. Приятный бонус – оплачиваемая стажировка, поддержка наставников, оплата спортивных секций и языковых курсов.

Компания вкладывается в своих работников и в то же время ожидает энергичности, честности и искреннего желания развиваться. Те, кто не имеет опыта, но жаждет новых знаний, получают полную академическую поддержку и шанс стать экспертом по продаже техники буквально с нуля.

Еще одно предложение, которое попало в категорию «самые высокооплачиваемые вакансии в Харькове» – продавец-консультант украшений в известной сети "Золотой Возраст". Работа с украшениями – это не только об эстетике, но и о внимательности к людям.

Здесь важно понимать клиента с полуслова, уловить, что именно он ищет, и предложить то, что придется по душе. Зарплата от 20 до 40 тысяч гривен.

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