Подорожчання молочних продуктів в Одесі непокоїть жителів міста, які вже почали переплачувати.

У квітні 2025 року зафіксовано подорожчання молочних продуктів в Одесі, повідомляє Politeka.

Така ситуація спостерігається на місцевому ринку "Привоз".

Згідно з останнім моніторингом цін, можна побачити зростання вартості на більшість популярних товарів. Так, за кілограм вершкового масла тепер доведеться заплатити 400 грн, тоді як раніше ціна коливалась у межах 350. Вершки подорожчали до 360 гривень за кілограм.

Коров’яча бринза також у високому попиті — її продають за 225 грн/кг. Козяча бринза, яка виготовляється за традиційним бессарабським рецептом, коштує трохи дешевше — 180 гривень за кіло. Козяче молоко обійдеться покупцям у 90 грн за літр, а домашнє молоко — 70. За 1 кг домашнього сиру (жирного) доведеться віддати 200, тоді як сир сулугуні коштує 250.

Ціни на сметану також зросли — домашня 20% сметана наразі коштує 280 гривень за літр.

Фахівці пов’язують таку ситуацію з сезонними коливаннями та зростанням вартості кормів. Подорожчання молочних продуктів в Одесі викликає занепокоєння серед місцевих споживачів, адже така продукція займає важливе місце у щоденному раціоні багатьох родин.

Місцеві продавці не виключають, що в найближчі тижні ціни можуть зрости ще більше, тож містянам варто шукати найбільш вигідні варіанти серед наявних.

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