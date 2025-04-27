Подорожание молочных продуктов в Одессе беспокоит жителей города, которые уже начали переплачивать.

В апреле 2025 года зафиксировано подорожание молочных продуктов в Одессе, сообщает Politeka.

Такая ситуация наблюдается на местном рынке "Привоз".

Согласно последнему мониторингу цен, можно увидеть рост стоимости на большинство популярных товаров. Так, за килограмм сливочного масла теперь придется заплатить 400 грн, в то время как раньше цена колебалась в пределах 350. Сливки подорожали до 360 гривен за килограмм.

Коровья брынза также в высоком спросе – ее продают за 225 грн/кг. Козья брынза, которая производится по традиционному бессарабскому рецепту, стоит чуть дешевле — 180 гривен за кило. Козье молоко обойдется покупателям в 90 грн за литр, а домашнее молоко — 70. За 1 кг домашнего сыра (жирного) придется отдать 200, в то время как сыр сулугуни стоит 250.

Цены на сметану также выросли — домашняя 20% сметана стоит 280 гривен за литр.

Специалисты связывают ситуацию с сезонными колебаниями и ростом стоимости кормов. Подорожание молочных продуктов в Одессе вызывает беспокойство среди местных потребителей, ведь такая продукция занимает важное место в ежедневном рационе многих семей.

Местные продавцы не исключают, что в ближайшие недели цены могут вырасти еще больше, так что горожанам стоит искать наиболее выгодные варианты среди имеющихся.

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