«Газмережі» просять заздалегідь перекрити крани на опусках перед приладами та бути готовими до відключення газу в Одеській області 23 квітня.

Компанія «Газмережі» вводить відключення газу в Одеській області 23 квітня, проте обмеження торкнуться лише окремих районів регіону, інформує Politeka.net.

Відповідне повідомлення вже оприлюднене на офіційному сайті філії ТОВ «Газмережі».

У зв’язку з проведенням вогневих робіт на газорозподільній станції «Дружба», які виконує Південне лінійне виробниче управління магістральних газопроводів буде тимчасово припинено газопостачання низки населених пунктів.

Під відключення газу в Одеській області 23 квітня потраплять:

село Шерове,

село Прохорове.

Важливо: усім абонентам, поки діють обмеження цього дня, необхідно перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати їх без дозволу працівників Іванівського УЕГГ. Пуск блакитного палива здійснюватиметься лише за присутності абонента, з яким укладено договір на розподіл блакитного палива.

Під час відновлення газопостачання обов’язково буде здійснено перевірку наступних умов:

Наявність чинного договору на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж та обладнання, а також відсутність заборгованості за цим договором.

на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж та обладнання, а також за цим договором. Відсутність боргів за обслуговування внутрішньобудинкових газових систем у багатоквартирних будинках.

за обслуговування внутрішньобудинкових газових систем у багатоквартирних будинках. Погашення заборгованості за послугу з розподілу природного газу.

за послугу з розподілу природного газу. Відповідність газової системи житла (будинку або квартири) проектній та виконавчо-технічній документації.

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