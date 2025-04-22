Компания «Газсети» вводит в отключение газа в Одесской области 23 апреля, однако ограничения коснутся лишь отдельных районов региона, информирует Politeka.net.
Соответствующее сообщение уже обнародовано на официальном сайте филиала ООО "Газсети".
В связи с проведением огневых работ на газораспределительной станции «Дружба», которые выполняет Южное линейное производственное управление магистральных газопроводов, будет временно прекращено газоснабжение ряда населенных пунктов.
Под отключение газа в Одесской области 23 апреля попадут:
- село Шерове,
- село Прохоров.
Важно: всем абонентам, пока действует ограничения в этот день, необходимо перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их без разрешения работников Ивановского УЭГХ. Пуск голубого топлива будет производиться только при присутствии абонента, с которым заключен договор на распределение голубого топлива.
При восстановлении газоснабжения обязательно будет проведена проверка следующих условий:
- Наличие действующего договора по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей и оборудования, а также отсутствие задолженности по этому договору.
- Отсутствие долгов по обслуживанию внутридомовых газовых систем в многоквартирных домах.
- Погашение задолженности за услугу по распределению природного газа.
- Соответствие газовой системы жилья (дома или квартиры) проектной и исполнительно-технической документации.
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