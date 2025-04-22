У квітні 2025 року зафіксовано подорожчання молочних продуктів у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Моніторинг цін проводився в місцевих супермаркетах міста dmart.

Ціни на популярні товари, такі як молоко, кефір та сметана, зросли, що може вплинути на вибір покупців при покупках молочних продуктів.

Зокрема, молоко Ферма 2,5% (840 г) стало дорожчим: його ціна підвищилась з 46,90 грн до 56,40 за упаковку. Також молоко Злагода Домашнє стерилізоване 3,2% (2 л) тепер коштує 134,90 грн замість 119,00. Ці зміни відображають загальну тенденцію до подорожчання молочних продуктів у Дніпрі, що вже триває кілька місяців.

Інші молочні продукти також піддалися ціновому підвищенню. Сир President Творожна традиція кисломолочний 0,2% (300 г) подорожчав до 61,90 грн, а кефір Галичина 2,5% (870 г) з 58,90 гривень став коштувати більше — 60,90. Водночас, кефір Ферма 2,5% (840 г) зазнав меншого підвищення цінника — з 48,90 гривень до 60,90.

Особливо варто звернути увагу на сметану Простонаше 20% (300 г), вартість якої піднялася з 49,90 гривень до 58,50. Це значне збільшення вартості вражає покупців.

Подорожчання молочних товарів не обмежується окремими брендами, а охоплює різні категорії, що змушує покупців бути більш обережними під час покупок. Тому споживачам слід порівнювати ситуації у різних магазинах, щоб знайти найбільш вигідні пропозиції.

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