В апреле 2025 зафиксировано подорожание молочных продуктов в Днепре, сообщает Politeka.

Мониторинг цен проводился в местных супермаркетах города dmart .

Цены на популярные товары, такие как молоко, кефир и сметана выросли, что может повлиять на выбор покупателей при покупках молочных продуктов.

В частности молоко Ферма 2,5% (840 г) стало дороже: его цена повысилась с 46,90 грн до 56,40 за упаковку. Также молоко Согласие Домашнее стерилизованное 3,2% (2 л) теперь стоит 134,90 грн. вместо 119,00. Эти изменения отражают общую тенденцию к подорожанию молочных продуктов в Днепре, которая уже длится несколько месяцев.

Остальные молочные продукты также подверглись ценовому повышению. Сыр President Творожная кисломолочный традиция 0,2% (300 г) подорожал до 61,90 грн, а кефир Галичина 2,5% (870 г) с 58,90 гривен стал стоить больше — 60,90. В то же время, кефир Ферма 2,5% (840 г) испытал меньшее повышение ценника — с 48,90 гривен до 60,90.

Особо стоит обратить внимание на сметану Простонаше 20% (300 г), стоимость которой поднялась с 49,90 гривен до 58,50. Это значительное увеличение стоимости впечатляет покупателей.

Подорожание молочных товаров не ограничивается отдельными брендами, а охватывает разные категории, что заставляет покупателей быть осторожнее во время покупок. Поэтому потребителям следует сравнивать ситуации в разных магазинах, чтобы найти наиболее выгодные предложения.

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